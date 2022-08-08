موعد مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي 2022.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي 2022، بعد غد تنطلق مباراة نهائي السوبر الأوروبي بين بطل دوري أبطال أوروبا ريال مدريد وبطل الدوري الأوروبي وآينتراخت فرانكفورت، إذ إنه من المقرر تنطلق المباراة الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022، في مباراة سكون حاسمة وأشبه بمعركة كروية بين ناديين يردان الحصول على هذه الكأس لضمه إلى خزائنهم لكونه كأس قاري مهم جداً لهما.

متى كأس السوبر الأوروبي 2022 بين ريال مدريد وفرانكفورت

ويتساءل عشاق كرة القدم عن، موعد مباراة ريال مدريد و فرانكفورت السوبر الأوروبي 2022.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و فرانكفورت، إذ ينتظر عشاق ريال مدريد الإسباني انطلاق مباراته النهائي في كأس السوبر الأوروبي ضد نادي فرانكفورت الألماني، والتي من المقرر أن تنطلق الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022، في مباراة مهمة جدا، لأنها نهائية بين بطل دوري أبطال أوروبا، وبطل الدوري الأوروبي، وإن الفائز بها سيضيف إلى خزائنه بطولة أوروبية كبيرة، لذلك سيحرص الفريقان على خوض مباراة قوية سيشارك فيها كل النجوم المتاحين للمدربين، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن سؤال، متى كأس السوبر الأوروبي 2022 بين ريال مدريد وفرانكفورت.

🏆 نهائي #السوبر_الأوروبي 2022



⚽️ ريال مدريد × آينتراخت فرانكفورت

🗓️ الأربعاء 10 أغسطس 2022

⏰ 10:00 مساءً بتوقيت مكة 🇸🇦

🏟️ ملعب هلسنكي الأولمبي - هلسنكي 🇫🇮

📺 beIN SPORTS 1 Premium

🎙️ تعليق: حسن العيدروس#SuperCup pic.twitter.com/s2TQ2Aor5e — #السوبر_الأوروبي ™ (@Uefaworld1) August 8, 2022

كم يوم باقي لنهائي السوبر الأوروبي 2022

ويبحث المهتمون في كرة القدم حول العالم عن، كم يوم باقي لنهائي السوبر الأوروبي 2022، إذ تحدد طرفا نهائي كأس السوبر الأوروبي 2022، وذلك بعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي، وحصوله على اللقب الرابع عشر في تاريخه، وسوف يلتقي مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي توج بلقب الدوري الأوروبي، فهي من اهم البطولات التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم لمشاهدة أحداثها ولمعرفة بطل النسخة الحالية من هذه المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد وفرانكفورت نهائي السوبر الأوروبي والقناة الناقلة

ويتساءل عشاق كرة القدم حول العالم عن، موعد مباراة ريال مدريد وفرانكفورت نهائي السوبر الأوروبي والقناة الناقلة، كوننا نلب رغبات واهتمام الجمهور فيما يتعلق بكل مواعيد المباريات المهمة، وارفاق معها رابط للبث المباشر، ويبحث الناس عن، موعد مباراة ريال مدريد و فرانكفورت السوبر الأوروبي 2022.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و فرانكفورت، إذ تعتبر هي المرة الثامنة التي يشارك فيها ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي، وفي مشاركته السبع الماضية، فاز باللقب في أربع مناسبات وخسر في ثلاثة لقاءات، آخرها في 2018 من الغريم أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، هناك مجموعة من الترددات لقنوات بي إن سبورتس ولقناة beIN Sports 1 HD Premium، والمتواجدة على القمرين سهيل سات ونايل سات وأقمار أخرى.