"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الثلاثاء

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (9 أغسطس).

وبينت الهيئة أن السفر ليوم غدٍ الثلاثاء، سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة الرابعة، والخامسة من كشف (2022/29)هنــــــــــــا، بالإضافة للحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/30)هنـــــــــــــــــا، داعية المسافرين لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما دعت المسافرين لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر بالإضافة لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، منبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الهيئة إلى أن المسافرين المتأخرين عن موعد سفرهم لا يسمح لهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.