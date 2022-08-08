الاحتلال يجرف أراضٍ في الخليل ومستوطنون يعتدون على مواطنين في رام الله

استولت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين على أراضي في بلدة سعير، كما جرفت أراضي مواطنين في ترقوميا شمال الخليل.

يأتي ذلك بالتزامن مع اعتداء مستوطنين على مركبات مواطنين في رام الله وإحراق إحداها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراضي في سعير حوض (4) منطقة عقبة الربيعة لتوسيع شارع "واد سعير"، لتسهيل مرور المستوطنين.

وستطال عملية توسعة الشارع الاستيطاني مساحات واسعة من الأراضي، وستؤدي إلى اقتلاع عشرات الأشجار المثمرة.

وفي ترقوميا جرفت قوات الاحتلال، أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة خلة سلامة.

ودمرت جرافات الاحتلال أكثر من 12 دونما، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون بعمر خمس سنوات، في خلة سلامة القريبة من مستوطنة "تيليم" المقامة على أراضي المواطنين شرق ترقوميا.

كذلك هدم الاحتلال غرفتين سكنيتين لمواطن من عائلة الجعبري، بقرية باروق التابعة لقرى شرق يطا جنوب الخليل.

وفي نابلس قام حارس أمن مستوطنة "مجدوليم" المقامة على أراضي بلدة قصرة بوضع خيمه على الجبل المقابل للمستوطنة المسمى برأس بيارة الخارجة، بهدف الاستيلاء على الجبل الذي يملكه أهالي قصرة.

وسبق أن نصب مستوطنون، أربعة بيوت متنقلة "كرفانات" على أراضي البلدة، بهدف توسيع المستوطنة على حساب أراضي المواطنين.

وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى رام الله، حيث اعتدى مستوطن على سائقة فلسطينية ووجه لها الشتائم، كما سرق مفاتيح سيارتها وألقاها بين الأشجار قرب مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال غرب رام الله.

وقريبا من ذات المنطقة أحرق مستوطنون مركبة فلسطينية، بعد سرقة مبلغ مالي بقيمة 30 ألف شيكل، في طريق واصل بين بلدتي ترمسعيا والمغير شمال رام الله.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر يوليو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2037) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (8) مواطنين بينهم سيدة.

وخلال الشهر المنصرم اغتال الاحتلال مقاومين اثنين في نابلس، هما محمد بشار عزيزي (25) عاماً، وعبد الرحمن جمال صبح (28) عاماً، إضافة إلى استشهاد (6) فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين.