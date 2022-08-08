تشكيل الزمالك المتوقع امام مصر المقاصة والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة - بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم، الزمالك ومصر المقاصة لا زالت أحدث هذه المباراة المقرر عقدها يوم غداً االثلاثاء، تثير التساؤلات حول التوقعات الممكنة لنتيجة هذه المباراة وكذلك التشكيل المتوقع لكلا من الزمالك أمام مصر المقاصة وكذلك تشيكل مصر المقاصة المتوقع أمام الزمالك، فى ظل التنافس الكبير والواسع من الزمالك وبيراميدز والأهلي المصري على لقب الدوري المصري 2022، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضمن متابعتها الدائمة لعمليات البحث التي تجرى بشكل شبه دائم على محركات البحث قوقل وغيرها خصصت لكم عشاق الدروي المصري وخاصة جمهور الزمالك ومصر المقاصة، هذه المقالة للحديث عن التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ومصر المقاصة غداً الثلاثاء، بعدما حقق الفارس الأبيض فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة 4مقابل هدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع امام مصر المقاصة

ومن المقرر أن تنطلق صفارة البداية بين فريقي الزمالك ومصر المقاصة في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الـ 30 من منافسة الدوري المصري الممتاز، لذلك يبحث عشاق كرة القدم عن موعد هذه المباراة ويواصلون الاهتمام بالاطلاع على، موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري، خاصة أنها تلعب بين فريقين من أقوى الفرق على صعيد الجمهورية المصرية.

تشكيل الزمالك اليوم

وفي مقالنا تشكيل الزمالك المتوقع امام مصر المقاصة والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة- بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم، من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ونظيره مصر المقاصة يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادى عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : أحمد أبوالفتوح ، محمود حمدى الونش ، محمود علاء ، حمزة المثلوثى خط الوسط : محمد عبد الغنى ، إسلام جابر ، سيد عبد الله نيمار ، أحمد سيد زيزو خط الهجوم : يوسف أوباما ، سيف الدين الجزيرى

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر المقاصة اليوم في الدوري

ويلتقى الزمالك مع مصر المقاصة عند التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة – مصر والسودان وجنوب أفريقيا، الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة – السعودية، وقطر والبحرين، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات المتحدة – دبى وأبوظبى.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : أحمد أبوالفتوح ، محمود حمدى الونش ، محمود علاء ، حمزة المثلوثى خط الوسط : محمد عبد الغنى ، إسلام جابر ، سيد عبد الله نيمار ، أحمد سيد زيزو خط الهجوم : يوسف أوباما ، سيف الدين الجزيرى

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

"تشكيل الزمالك المتوقع امام مصر المقاصة والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة- بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم"، ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك اليوم الثلاثاء

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم

وفي اطار مقالنا بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة مساء اليوم، وتنقل قناة أون تايم سبورتس ONTIME SPORTS الزمالك وبيراميدز اليوم الثلاثاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ويتولي أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وروي أجواش مساعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفنى مهمة القيادة الفنية للفريق خلال مواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدًا الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى، بث مباشر أون تايم سبورت ONTIME SPORTS مباراة الزمالك اليوم- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة مساء اليوم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

معلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة

وأعلنت قناة "أون تايم سبورت عن معلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة، حيث سيقوم المعلق المصري المعروف "حاتم بطيشه"، بمهمة التعليق الصوتي على أحداث ومجريات اللقاء خلال الـ90 دقيقة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن، برصيد 69 نقطة احتل بها المركز الأول، وبفارق سبعة نقاط عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وعشرة نقاط كاملة عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 59 نقطة، لمشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اضغط هنــــــــــــــا

تشكيل مصر المقاصة المتوقع لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري

ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه وروي أجواش مهمة الإدارة الفنية للمباراة من المنطقة الفنية، على أن يمنح فيريرا تعليماته للجهاز الفنى من المدرجات، حيث سيكون البروفيسور صاحب القرار الأخير فى الإدارة الفنية للمباراة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 69 نقطة من 29 مباراة، فى المقابل يدخل فريق المقاصة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 15 نقطة، حصدهم من 29 مباراة.

موعد مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك

ويبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك، عن التشكيل المتوقع لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، أمام مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة 30 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان فرسان ميت عقبة قد نجحوا، في تحقيق الفوز على نظيره الجونة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز، لمشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اضغط هنــــــــــــــا

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة

يغيب فيريرا المدير الفني للفريق، عن مقاعد البدلاء في مباراة مصر للمقاصة ببطولة الدوري بسبب حصوله على الانذار الثالث في مباراة الجونة

أما سيد حفيظة اللى كل ماتش انذار ومتواجد طوال المباريات — mohamed Said (@mohamed61296059) August 7, 2022

تشكيل مصر المقاصة أمام الزمالك في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جيسفالدو فيريرا، لمواجهة نظيره مصر المقاصة، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة 30 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد عبد الغني - إسلام جابر - محمد أشرف روقا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منفردًا في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، لمشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اضغط هنــــــــــــــا

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة اليوم

تشكيل المقاصة المتوقع أما الزمالك:

حارس المرمى: محمد كوكو

الدفاع: عصام صبحي و أسامة العزب و أحمد مودى و

محمد دسوقى

الوسط: خالد أوتشو و هشام محمد و مفتاح طقطق و عبد الله مجدي

الهجوم: باولين فوافى و شميلس بيكلى

بينما يحتفظ بعدد من الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء منهم محمود حمدي وحسنى فتحي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي ورجب عمران وأحمد صبيحة.

وأصدر مجلس إدارة المقاصة بيانا أعلن فيه تمسكه بالمدير الفني ورفضه تماما الاستغناء عن خدماته بعد تلقيه عرضا لتدريب فريق الإسماعيلي.