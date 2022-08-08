موعد بدء الدوري الإسباني 2023.. أول مباريات ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني 2023، يتساءل الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم عن موعد بدء الدوري الإسباني للعام المقبل 2022-2023، لأنه يحظى بشعبية كبيرة جدا على مستوى العالم العربي وأيضا على مستوى قارة أوروبا وكل القارات، خاصة أنه يضم ناديي برشلونة وريال مدريد الذين يحظيا بعدد متابعين يفوق المليار حول العالم، لأنهما يضمان نخبة من ألمع نجوم كرة القدم على عبر تاريخهما.

متى يبدأ الدوري الإسباني 2022-2023

يبحث الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم عن، موعد بدء الدوري الإسباني 2023.. أول مباريات ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني 2023، إذ ينتظر الملايين من محبي كرة القدم حول العالم من قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة خوض أول مباراة في الموسم المقبل، وترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الإجابة عن سؤال، متى يبدأ الدوري الإسباني 2022-2023، لاسيما بعد أن دعما ناديهما في سوق الانتقالات الصيفية 2022 لتدعيم صفوفهما من أجل المنافسة على كل الألقاب المتاحة المحلية والقارية.

🚨🚨🚨🚨 بـــــــــــــلاغ



⚽🤝🎮 @EASPORTS سيكون الراعي الرسمي لجميع مسابقات الدوري الإسباني إنطلاقا من الموسم المقبل 2023/24 pic.twitter.com/1iGyz0xPeA — LaLiga (@LaLigaArab) August 2, 2022

⌛ أسبوع واحد وتنطلق منافسات #LaLigaSantander



🏆✍من تتوقعون أن يكون بطل الموسم الجديد 2022/23؟#LaLigaBroadcasters pic.twitter.com/js6akQpvjq — LaLiga (@LaLigaArab) August 5, 2022

ما موعد انطلاق الدوري الإسباني 2022-2023

أيام قليلة تفضلنا عن البدء بمسابقة الدوري الإسباني، حيث يبدأ الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم، عن، ما موعد انطلاق الدوري الإسباني 2022-2023، والذي من المقرر أن سينطلق الدوري الإسباني في موسمه الجديد في وقتٍ مبكر عن المعتاد، حيث ينتظر أن يبدأ في 12 أغسطس 2022، حيث سيتوقف الدوري بعد ذلك في الفترة بين 13 نوفمبر و26 ديسمبر 2022، حيث تشارك المنتخبات وتتوقف كرة القدم لإقامة كأس العالم 2022، وبعد العودة في نهاية ديسمبر، ستستمر جولات الدوري الإسباني حتى 4 يونيو 2023، والذي سيشهد صافرة المباراة الأخيرة من الليجا.

⏳ 7 أيام فقط على انطلاق الدوري الإسباني 🇪🇸



من هو فريقك المفضل؟ 🤔#الدوري_الإسباني#LaLigaSantander pic.twitter.com/faZyEa0M18 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2022

عدد أندية الليغا- الأندية المشاركة في الدوري الإسباني 2023

ووفق رابطة الليغا، عدد أندية الليغا- الأندية المشاركة في الدوري الإسباني 2023، إذ يشارك في الدوري الإسباني 20 فريقًا في كل عام، يهبط ثلاثي المؤخرة إلى الدرجة الثانية، ويصعد بدلاً منهم ثنائي المقدمة مباشرة من الدوري الأدنى، فيما تقام دورة مصغرة من الثالث وحتى السادس في الدرجة الثانية لتحديد آخر الصاعدين إلى "لا ليجا"، ومن الآن يبحث عشاق كرة القدم عن، موعد بدء الدوري الإسباني 2023.. أول مباريات ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني 2023.