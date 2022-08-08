نادي الأسير : الاحتلال اعتقل (400) مواطن من جنين منذ مطلع العام الجاري

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت نحو (400) مواطن من جنين وبلداتها ومخيمها، وكانت أعلى نسبة خلال شهر آذار/ مارس 2022، وبلغت (100) حالة، وبلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا فيها 30 شهيدًا، من بينهم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وآخرهم الشهيد ضرار الكفريني.

كما هدمت قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري فيها، سبعة منازل تعود لأسرى وشهداء ، وهم منازل الأسرى: محمد جرادات، ومحمود جرادات، وغيث وعمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية، إضافة إلى منزل الشهيد ضياء حمارشة من بلدة يعبد، وصباح اليوم هدم الاحتلال منزل الأسيرين أسعد الرفاعي، وصبحي صبيحات في بلدة رمانة.

وبين نادي الأسير أنّ جنين شهدت خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الاعتقالات إلا أنّه ومنذ أواخر العام الماضي، ومع بداية العام الجاري تصاعدت عمليات الاعتقال مقارنة مع فترات سابقة، وارتبطت بشكلٍ أساس بمستوى المواجهة مع الاحتلال، وتحديدًا بعد عملية (نفق الحرّيّة).

وأوضح النادي إلى أنّ جزءًا كبيرًا من المعتقلين تعرضوا للاعتقال المتكرر على مدار السنوات الماضية، وأنّ جزءًا من عمليات الاعتقال جاءت في إطار سياسة "العقاب" الجماعي الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بحقّ عائلات المقاومين.

يُشار إلى أنّ عدد أسرى المحافظة وصل إلى نحو 500، من بينهم أربع أسيرات كان آخرهم المعتقلة دنيا جرادات، التي اعتقلت يوم أمس الموافق السابع من آب/ أغسطس 2022، إضافة إلى الأسيرة منى قعدان، وياسمين شعبان، وعطاف جرادات، وهي والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات.

ومن الجدير ذكره أن عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد من المحافظة 75 أسيًرا ، كان آخرهم الأسير محمد مروح كبها، وهم من بين 175 أسيرًا يُصنفون من ضمن الأسرى الذين يواجهون أحكامًا عالية.