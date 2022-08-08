بالصور تشيع جثامين شهداء عائلة النباهين بمخيم البريج وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:41 م
08 اغسطس 2022
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