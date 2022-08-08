ثابت لمراسلنا: لا حديث عن جدول للكهرباء بدون تشغيل محطة التوليد بشكل كامل

أكد محمد ثابت المتحدث باسم شركة الكهرباء اليوم الاثنين 8/8/2022، أن لا حديث عن جدول الكهرباء حالياً، بدون تشغيل محطة توليد الكهرباء بشكل كامل.

وكانت شاحنات الوقود قد بدأت الدخول لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، بعد إغلاقه لعدة أيام، لصالح محطة توليد الكهرباء بغزة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت معبر كرم أبو سالم الخاص بدخول البضائع لقطاع غزة، وحاجز بيت حانون الخاص بحركة الأفراد، واستمر الإغلاق لمدة 6 أيام متتالية.

وأضح ثابت لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه لا يمكن الحديث عن جدول الكهرباء بدون تشغيل محطة توليد الكهرباء بشكل كامل، واستقرار الجدول والأحمال، متوقعاً أن الأمر لن يتأتى للشركة إلا بعد ثلاثة أيام من أجل فحص كمية الكهرباء الواصلة واستقرار الأحمال.

ويوم السبت 6/8/2022، أعلنت سلطة الطاقة، عن إيقاف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل الساعة الثانية عشرة ظهراً، بسبب العدوان الصهيوني وعدم التمكن من توريد الوقود لمحطة التوليد، الأمر الذي أدى ليكون جدول توزيع الكهرباء على المنازل بواقع أربع ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.