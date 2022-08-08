بالصور غزة: المواطنون يتفقدون ركام منازلهم المدمرة ويحاولون لملمة جراحهم

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غزة: المواطنون يتفقدون ركام منازلهم المدمرة ويحاولون لملمة جراحهم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:37 ص
08 اغسطس 2022
غزة: المواطنون يتفقدون ركام منازلهم المدمرة ويحاولون لملمة جراحهم
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