بالصور غزة: المواطنون يتفقدون ركام منازلهم المدمرة ويحاولون لملمة جراحهم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:37 ص
08 اغسطس 2022
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غزة: المواطنون يتفقدون ركام منازلهم المدمرة ويحاولون لملمة جراحهم

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