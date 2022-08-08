بايدن يدعو جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بحذافيره

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن باتفاق وقف إطلاق النار بين الجهاد الإسلامي و"إسرائيل" ، وأشاد بدوري قطر ومصر في تحقيقه، قائلا إنه يؤيد إجراء تحقيق في تقارير سقوط ضحايا من المدنيين.

ودعا بايدن جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بحذافيره وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى غزة مع وقف القتال.

كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام به.

وعبّر غوتيريش عن حزنه على الضحايا جراء الغارات الجوية على غزة والإطلاق العشوائي للصواريخ نحو إسرائيل، وفق تعبيره.