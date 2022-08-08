رفع قيود الاحتلال تدريجيا عن مستوطنيه… ووزير يُعلق : العـملية ضد غزة سيكون لها عواقب كبيرة

قال وزير الصحة بحكومة الاحتلال، نيتسان هوروفيتس اليوم الاثنين 8/8/2022 ، إن "حكومة لابيد لم تكن تعلم أن العـملية ضد غزة سيكون لها عواقب كبيرة".

ومن جانبه قال الناطق باسم جيش الاحتلال: "إن رفع القيود على المستوطنين بشكل تدريجي، وفتح الطرقات المغلقة، وسيتم إعادة تفعيل عمل القطارات بين مستوطنة سديروت ومدينة عسقلان المحتلة عن الـ12 ظهرا".

وكان وإطلاقلاق النار قد بدأ مساء أمس بعد جولة سريعة بين سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد والاحتلال "الإسرائيلي" ، مما دفع الاحتلال لاستجداء التهدئة بعد ضربات سرايا القدس على مدار 3 أيام وبشروط الحركة .