خاض إضراباً عن الطعام: المعتقل علاء الأعرج يتنسم الحرية اليوم

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن من المتوقع أن تفرج سلطات الاحتلال اليوم الاثنين 8/8/2022، عن المعتقل علاء الأعرج، بعد أن أمضى 10 شهور في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت نادي الأسير إلى أن المعتقل الأعرج (35 عاماً)، خاض إضراباً عن الطعام خلال اعتقاله، استمر لمدة 103 يوم رفضاً لاعتقاله الإداري.

مضيفاً أنه تعرّض للاعتقال عدة مرات منذ العام 2007، من بينها اعتقالات إداريّة، حيث وصل مجموع سنوات اعتقاله إلى أكثر من خمس سنوات بشكل متفرق، علماً أنه خلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال.