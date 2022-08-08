محلل سياسي: الجهاد حافظت على خطاب وحدوي ولم تهاجم أحداً

ما زالت معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها حركة الجهاد الإسلامي، حديث وسائل الإعلام، منذ بدايتها وحتى إعلان وقف إطلاق النار.

وشنت "إسرائيل" عدواناً كبيراً على قطاع غزة استمر ثلاثة أيام استشهد على أثره 44 شهيداً منهم 14 طفلاً بالإضافة لـ300 إصابة.

وأشاد الكاتب والمحلل الفلسطيني أكرم عطا الله، بأداء حركة الجهاد الإسلامي، خلال المعركة، وبمحافظتها على الخطاب الوطني الوحدوي خلال المعركة رغم ما تعرضت له.

وقال عطا الله :" تعود حركة الجهاد الإسلامي من المعركة بقلب نازف ووجه أبيض ،خاضت المعركة وحدها ولم تهاجم الآخرين".

وأضاف:"حافظت على خطاب وطني وحدوي في ذروة المعارك لم تزاود أو تتهم أو تقلل من أحد، تلك مدرسة علَ الجميع يتعلم منها ،إنه تواضع الكبار ."

