مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 8/8/2022 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وعرف من بين المعتقلين من يلي:

١. المحرر جمعة رمضان- زيتا جماعين قرب نابلس

٢. المحرر جهاد شحادة- جماعين جنوب نابلس

٣. المحرر رامي سليمان- مردة قرب سلفيت

٤. الشيخ يوسف قمبز- فرخة قرب سلفيت

٥. أحمد محمد أبو حسين- بيت فجار جنوب بيت لحم

٦. أحمد نبيل طقاطقة- بيت فجار

* اعتقال شاب لم تعرف هويته من بلدة سلواد شرق رام الله

٧. موسى جالولي- جنين

٨. محمد عبيد- جنين

٩. طه محمد عصافرة- بيت كاحل غرب الخليل

١٠. مؤيد محمد ابريوش- بيت كاحل

١١. صفوت عصافرة- بيت كاحل

١٢. معتصم عمار عطاطرة- يعبد جنوب جنين