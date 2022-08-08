مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 8/8/2022 ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .
وعرف من بين المعتقلين من يلي:
١. المحرر جمعة رمضان- زيتا جماعين قرب نابلس
٢. المحرر جهاد شحادة- جماعين جنوب نابلس
٣. المحرر رامي سليمان- مردة قرب سلفيت
٤. الشيخ يوسف قمبز- فرخة قرب سلفيت
٥. أحمد محمد أبو حسين- بيت فجار جنوب بيت لحم
٦. أحمد نبيل طقاطقة- بيت فجار
* اعتقال شاب لم تعرف هويته من بلدة سلواد شرق رام الله
٧. موسى جالولي- جنين
٨. محمد عبيد- جنين
٩. طه محمد عصافرة- بيت كاحل غرب الخليل
١٠. مؤيد محمد ابريوش- بيت كاحل
١١. صفوت عصافرة- بيت كاحل
١٢. معتصم عمار عطاطرة- يعبد جنوب جنين