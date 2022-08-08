كم تكلفة العملية العسكرية الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال على غزة؟

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن تكلفة العملية العسكرية في اليوم الواحد أعلى من معركة "سيف القدس" في مايو/ أيار من العام الماضي.

وأوضح الإعلام العبري، أن تكلفة القتال في اليوم الواحد خلال الجولة الحالية تتراوح ما بين 150 إلى 160 مليون شيكل، مقارنة بحوالي 120 في العملية العام الماضي، مشيرًا إلى أن العملية حتى الآن كلفت ما يقرب من نصف مليار شيكل.

وبيّن أن هذه التكلفة تأتي في ظل حشد الاحتياط واستخدام الذخيرة، والتحليق المكثف من الطائرات واستخدام وسائل حديثة مثل طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة.

ونوه الإعلام، إلى أن هذا يضاف إلى عدة عشرات الملايين من الشواقل بسبب استنفار قوات الشرطة و "حرس الحدود" في مختلف القطاعات مثل المدن المختلطة بالداخل، وشرقي القدس.

وأكد إلى أن في "سيف القدس" كان تصل تكلفة العملية يوميًا بنحو 120 مليون شيكل، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم حساب تكلفة العملية بشكل دقيق، ولكنها أرقام من مختصون.