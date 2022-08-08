البرغوثي: العدو الإسرائيلي فشل بتحقيق انتصار عسكري في غزة

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، اليوم الاحد، أن العدو الإسرائيلي فشل في تحقيق انتصار عسكري في عدوانه الأخيرة على قطاع غزة، والتغطية على الجريمة الكبرى من استهداف المدنيين الفلسطينيين، قائلا: "ما جرى كان انتصاراً للشعب الفلسطيني".

وقال البرغوثي لقناة "الجزيرة": إن "الحكومة والجيش الإسرائيلي كان يخسر كل يوم في هذه المعركة 45 مليون دولار، وكل التحية للمقاومة الفلسطينية".

وأضاف أن "اتفاق التهدئة هش، و ممكن لإسرائيل أن تخرقه في أي وقت، مشيرًا إلى أنه في نهاية المطاف المقاومة قالت كلمتها.

وتابع البرغوثي : "كان هناك التفاف شعبي كبير حول المقاومة الفلسطينية في غزة، في الضفة، في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، في الشتات".

كما وأكد ان الموقف الأمريكي والبريطاني كان سيئاً في دعمهم للعدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحًا أن هذا يجعلهم شركاء في الجرائم العدوانية ضد أهلنا في قطاع غزة.

وتوجه بالتحية إلى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة على روحه الوحدوية، وعلى حكمته، فقد نسب هذا الإنجاز الكبير للشعب الفلسطيني.