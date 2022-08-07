القائد النخالة : غزة سجلت انجازا تاريخيا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:18 م
07 اغسطس 2022
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القائد النخالة : غزة سجلت انجازا تاريخيا

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