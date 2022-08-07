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القائد النخالة : غزة سجلت انجازا تاريخيا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:18 م
07 اغسطس 2022
القائد النخالة : غزة سجلت انجازا تاريخيا
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