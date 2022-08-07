اتحاد إذاعات الدول الإسلامية يدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

أدان اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، اليوم الأحد، بأشد العبارات اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين وأحد أعضاء الكنيست المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو مكان عبادة خالص للمسلمين بكامل مساحته وخط أحمر لا يجوز بأي شكل من الأشكال تعديه أو المساس به فالمقدسات الدينية لا مساس بها.

ودعا اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، على لسان مديره العام عمرو الليثي، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة تجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، باحترام حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي تواصل قوات الاحتلال العدوان العسكري عليه وعلى قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد المدنيين الفلسطينيين وإصابة العشرات منهم واستهداف أطفالهم ونسائهم.

واستنكر الاتحاد هذا الصمت العالمي غير المقبول، الذي يمنح الاحتلال الإسرائيلي تشجيعا لا أخلاقيا ولا حضاريا لمواصلة انتهاكاته بحق الإنسان والإنسانية، واعتداءاته المتكررة بحق إخواننا الفلسطينيين الأبرياء.

وحمل اتحاد إذاعات الدول الإسلامية "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن التداعيات المحتملة لهذه الانتهاكات الخطيرة، التي من شأنها أن تفاقم التوتر وتدفع باتجاه استمرار العنف وعدم الاستقرار.