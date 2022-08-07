"الكتاب العرب" يدين عدوان الاحتلال الهمجي على قطاع غزة

أدان الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، اليوم الأحد 7 أغسطس 2022، العدوان الهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا يزال مستمرًا مخلفًا، عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل.

وقال الاتحاد، في بيان صادر عنه: إن الاحتلال "الإسرائيلي" العنصري يضيف انتهاكاً جديداً يمثل صفعة على وجه كل المواثيق الدولية التي اعتاد تجاهلها، في ظل صمت أممي شائن على جرائمه المتوالية على الشعب العربي الفلسطيني الذي يطالب بحريته واستقلاله، وخلاصه من الاحتلال.

وأضاف البيان: "إذ يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته التي تستهدف العزل والمدنيين، ويصوب نيرانه لاغتيال الحلم الفلسطيني المقاوم، استشهد حتى صدور البيان 31 شهيداً ارتقوا إلى علياء سدرة التجلي والحضور يصفعون بدمهم وجه القتلة، وحوالي 265 جريحا ما زالت جراحهم راعفة، وأصواتهم من تحت الأنقاض تعلو، ينصت إليها كل حر مؤمن بعروبته وبغد جديد وحر".

وأكد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب "أنّ الاعتداء على فلسطين هو اعتداء على كل العواصم العربية"، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا العدوان الغاشم على الدم العربي الفلسطيني.

كما دعا منظمات المجتمع المدني كافة إلى إدانة هذا العدوان، وفضح أهدافه على المستويات الدولية الرسمية وغير الرسمية، لأن أي صمت عن هذه الانتهاكات البشعة بحق المدنيين الفلسطينيين يدعم دولة الاحتلال في التمادي في غطرستها، ويشجعها على الاستمرار بالاستهانة بالقوانين الدولية، ومواثيق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، والقرارات الأممية ذات الصلة كافة.