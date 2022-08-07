إصابات في استهداف منزل قرب مسجد طارق بن زياد شرق حي الشجاعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:19 م
07 اغسطس 2022
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عدة إصابات في استهداف منزل قرب مسجد طارق بن زياد شرق حي الشجاعية

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