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إصابات في استهداف منزل قرب مسجد طارق بن زياد شرق حي الشجاعية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:19 م
07 اغسطس 2022
عدة إصابات في استهداف منزل قرب مسجد طارق بن زياد شرق حي الشجاعية
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