بالفيديو والصور رشقات سرايا القدس تقذف الرعب في قلوب مستوطني "عسقلان"

تواصل سرايا القدس الجناح العسكري عمليتها التي أطلقت عليها "وحدة الساحات" للرد على العدوان "الإسرائيلي" واستهداف أبناء شعبنا لليوم الثالث على التوالي والذي أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 31 شهيداً وأكثر من 275 إصابة بجراح مختلفة.

لم تتوقف سرايا القدس في دك البلدات المحتلة بصواريخها، في إطار ردها الأولي على جريمة جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غز، إضافة إلى اغتيال القائدين الكبيرين "تيسير الجعبري" و "خالد منصور".

وأظهرت صوراً، لمستوطنون يختبئون بفعل صواريخ سرايا القدس التي أطلقت على عسقلان من قطاع غزة، رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 3 أيام.

ويتعرض قطاع غزة منذ ثلاثة أيام لعدوان "إسرائيلي" شرس أدى إلى استشهاد 31 مواطناً وجرح أكثر من 250 بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى تدمير مئات المنازل والوحدات السكنية.



