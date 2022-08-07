بالفيديو هرباً من صواريخ سرايا القدس.. شركات طيران "إسرائيلية" توفر رحلات سفر مجانية لمستوطني "الغلاف"

أقدمت شركات طيران تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الأحد 7 أغسطس 2022، على توفير رحلات سفر مجانية لمن يرغب من مستوطني غلاف غزة بالهرب من صواريخ سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأفاد مدير مكتب الجزيرة في فلسطين المحتلة وليد العمري، أن شركات طيران "إسرائيلية" تعمل على توفير رحلات سفر مجانية للمستوطنين في غلاف غزة، هرباً من صواريخ سرايا القدس التي تدك تلك المناطق رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وسط غارات مكثفة أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 31 مواطنًا، وإصابة 261 آخرين، جلّهم من المدنيين، إضافة إلى تدمير مئات الوحدات السكنية.