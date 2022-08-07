بالفيديو شاهد: طفلة صغيرة مصابة توجه رسالة مؤثرة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:58 م
07 اغسطس 2022
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وجهت طفلة فلسطينية نجت من قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل ذويها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة رسالة مؤثرة في مقطع فيديو التقطه صحفي من أحد مشافي المدينة.

وقالت الطفلة في مقطع الفيديو -الذي صوره الصحفي هاني الشاعر- "أساسا اليهود مش دولة لأنهم بقصفوا الأطفال، ويمكن الآن قصفوا دارنا، وهما قصفوا دارنا هديك المرة في الحرب".

ويظهر الفيديو إصابة الطفلة في جبينها، وعليها آثار دماء وغبار نتيجة القصف الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت عن ارتقاء 32 شهيدا -بينهم 6 أطفال و4 سيدات- وإصابة 265 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الجمعة الماضي.

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