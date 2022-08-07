جمعيات سياسية في البحرين تدين العدوان "الإسرائيلي" على غزة

أدانت العديد من الجمعيات السياسية البحرينية، اليوم الأحد 7 أغسطس 2022، العدوان "الإسرائيلي" المتواصل لليوم الثالث على قطاع غزة، وقصف المدنيين الأبرياء وسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، بالإضافة إلى تدمير مئات المنازل والوحدات السكنية.

وشددت الجمعيات السياسية في بيان صدر عنها، على "وقوفها الدائم مع نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني لدحر الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وطالبت الجمعيات السياسية البحرينية حكومة بلادها "بالوقوف بحزم ضد هذا العدوان وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان وطرد ممثليه من مملكة البحرين، وزيادة تمكين الشعب الفلسطيني لمواجهة الاعتداءات بكل السبل التي تقرها الشرائع الدولية لدحر الاحتلال وتحرير الأرض المحتلة".

وأضافت الجمعيات: إن "الكيان الصهيوني بإمعانه في نهج القتل والابادة يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والشرائع الإنسانية والمعاهدات التي أقرتها البشرية والأديان السماوية ويستخف بكل الموروث الإنساني ومؤسساته الدولية وفي طليعتها هيئة الأمم المتحدة بوصفها ممثلة للإرادة الدولية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وسط غارات مكثفة أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 31 مواطنًا، وإصابة 261 آخرين، جلّهم من المدنيين.