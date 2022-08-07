تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الإثنين
0° - 0°
أسعار العملات
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
طائرات الاحتلال تقصف منزلًا غربي مدينة غزة.
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:18 م
07 اغسطس 2022
طائرات الاحتلال تقصف منزلًا غربي مدينة غزة.
متعلقات
لأول مرة علناً.. الاحتلال يعترف باستخدام طائرات مسيرة لاغتيال نشطاء بغزة ولبنان وسوريا
07:41 م
الجهاد الإسلامي: استهداف طائرات الاحتلال لغزة فجراً لن تُثنِ شعبنا عن المقاومة
09:13 ص
الاحتلال يعتقل شابين من مدينة القدس المحتلة
08:11 ص
الاحتلال يجبر عائلة على هدم منزلها في مدينة القدس
10:18 م
عاجل