داخلية غزة تدعو المواطنين للإبلاغ عن أية تلاعب بأسعار المواد التموينية أو احتكارها

دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأحد 7 أغسطس 2022، المواطنين للإبلاغ عن أية تلاعب بأسعار المواد الأساسية والتموينية في ظل العدوان "الإسرائيل" المتواصل على القطاع.

"وقالت الداخلية عبر منصاتها الرسمية: "عزيزي المواطن لا تتردد بإبلاغ دائرة مباحث التموين بالشرطة على الرقم 0595959400 أو الإبلاغ عبر الرقم الوطني للعمليات المركزية 109.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وسط غارات مكثفة أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 31 مواطنًا، وإصابة 261 آخرين، جلّهم من المدنيين.