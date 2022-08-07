وزير الأوقاف: 19 اقتحاماً للأقصى ومنع رفع الأذان 46 مرة بالحرم الابراهيمي الشهر الماضي

قال وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري اليوم الأحد 7 أغسطس 2022: إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى ودنسته 19 مرة خلال يوليو الماضي، من خلال أدائها لطقوسها التلمودية وتلقيها للشروحات عن الهيكل المزعوم، وبلغ مجموع الاقتحامات خلال السبعة أشهر الاولى من العام الجاري 147 اقتحاما، كما منع الاحتلال رفع الأذان في الحرم الابراهيمي 46 وقتاً، ليصبح مجموع ما منعه الاحتلال خلال السبعة شهور من العام الجاري 338 وقتا.

وأضاف البكري في بيان للوزارة، أن التصعيد الخطير في الأقصى والبلدة القديمة يأتي في إطار خطط وسياسات موضوعة من جانب الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة لتهويد المسجد الأقصى، والبلدة القديمة ومحيطها وبصورة كاملة من خلال السياسات الحكومية، والمستوطنين، والجمعيات، والمنظمات اليهودية المتطرفة.

وتابع، واصلت قوات الاحتلال أعمال الحفر في القصور الأموية الملاصقة لسور الأقصى الجنوبي، فيما كُشف عن نفق خطير يمتدّ من عين سلوان إلى وادي حلوة، ووثق التقرير اقتحام عناصر من مخابرات الاحتلال، مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، والذين تجولوا في المصلى والتقطوا صورا تذكارية فيه.

وفي الحرم الابراهيمي الشريف، واصل الاحتلال حصاره، والتنكيل بالوافدين اليه عبر سلسلة من الحواجز والتفتيش، ناهيك عن اعمال التهويد المستمرة واكبرها خطرا المصعد الكهربائي وخلال الشهر المنصرم، وتم الاعتداء على غرفة الأذان في الحرم الابراهيمي بأمور مخلة بالنظافة، وما زالت قوات الاحتلال تمنع أعمال الصيانة للسماعات الخارجية وتمنع تركيب زجاج للثريات.