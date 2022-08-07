بالفيديو مستوطنو "سديروت" ينزحون هرباً من صواريخ سرايا القدس في غزة

تتواصل ضربات رجال سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، المؤلمة على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وما بعد ذلك أيضاً، رداً على العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

ضربات المقاومة المتتالية والموجعة، دفعت المئات من المستوطنين للنزوح من المستوطنات هربا من صواريخ السرايا.

وأظهر مقطع فيديو، لمستوطنين ينزحون من مستوطنة "سديروت" هرباً من صواريخ سرايا القدس في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وسط غارات مكثفة أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 31 مواطنًا، وإصابة 261 آخرين، جلّهم من المدنيين، إضافة إلى تدمير مئات الوحدات السكنية بشكل متفاوت.