الصحة بغزة تحذر: 48 ساعة وتتوقف خدماتنا الصحية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، " إن 48 ساعة تفصلنا عن توقف الخدمات الصحية بعد توقف محطة توليد الكهرباء واستنزاف للكميات المحدودة من الوقود في مولدات المستشفيات".

وأعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية خلال 72 ساعة مع إعلان توقف محطة توليد الكهرباء في القطاع، مشددة على أن "الساعات القادمة ستكون حاسمة وصعبة".

وحذرت الوزارة من "كارثة صحية وإنسانية قاسية" من جراء انقطاع التيار الكهربائي الذي سيؤدي لتوقف محطات التحلية ومضخات الصرف الصحي وإمداد المنازل بالمياه.

وقالت إن "انقطاع التيار الكهربائي يشكل تهديداً خطير على عمل الأقسام الحيوية في المستشفيات خاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات وأقسام الغسيل الكلوي والمختبرات وحضانات الأطفال والمغاسل وأنظمة الأكسجين والغازات الطبية".

وشددت الوزارة على أن "استمرار إغلاق حاجز بيت حانون أمام حركة المرضى المحولين للعلاج بالخارج وعدم إدخال حالات إنقاذ الحياة يفاقم من وضعهم الصحي الصعب خاصة مرضى الأورام والقلب والذين يواجهون مصيرا مجهولًا".

وأفادت بأن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال 24 جهاز أشعة تشخيصية، إضافة إلى منع إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة أجهزة أخرى متعطلة، وهي مهمة في تقديم التدخلات الطارئة للجرحى في أقسام الطوارئ والعمليات والعنايات المكثفة".

وذكرت أنه "منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي أعلنت الوزارة رفع الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات وخاصة أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة ومحطات الإسعاف".

ولفتت إلى أن "لاحتلال الإسرائيلي يركز عدوانه في استهداف المناطق السكنية مما رفع عدد الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين والإصابات الحرجة"، وأكدت أن "الطواقم الطبية في المستشفيات تعمل وفق الإمكانيات المتاحة والمحدودة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 سنة".

وشددت على أن "الواقع الدوائي في وزارة الصحة يمر بأسوأ حالاته منذ سنوات حيث وصلت نسبة النقص في الأدوية الأساسية 40%، و32 % من المستهلكات الطبية، و60 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم".

وتوقفت محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة عن العمل في وقت سابق، أمس السبت، بعد نفاد الوقود، وفق ما أفاد مدير الإعلام لشركة توزيع كهرباء محافظات غزة، محمد ثابت.

وقال ثابت إنه "توقفت محطة توليد الكهرباء في غزة بسبب نقص في الوقود وسينقطع التيار الكهربائي لنحو 16 ساعة، بسبب العدوان الإسرائيلي".

وأضاف "بدأ التوقف التدريجي لمحطة التوليد ونتوقع خلال أقل من نصف ساعة بأن تتوقف قدرة المحطة بالكامل، وهذا الأمر يفقدنا 60 ميغاواط وهي كمية تعتبر كبيرة لقطاع غزة".



