الصحة: الواقع الدوائي يمر بأسوأ حالاته وانقطاع الكهرباء يشكل تهديداً خطيراً على عمل المستشفيات

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت 6 أغسطس 2022، إن طواقمها ومرافقها الطبية، منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان "الإسرائيلي" الغاشم، أعلنت رفع الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات وخاصة أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة ومحطات الإسعاف.

وأشارت الصحة في بيان صحفي صدر عنها إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يركز عدوانه في استهداف المناطق السكنية مما رفع عدد الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين والاصابات الحرجة.

ونوهت إلى أن الطواقم الطبية في المستشفيات تعمل وفق الإمكانيات المتاحة والمحدودة جراء الحصار "الإسرائيلي" المستمر منذ 15 سنة.

وأكدت الوزارة، أن الواقع الدوائي يمر بأسوأ حالاته منذ سنوات حيث وصلت نسبة النقص في الأدوية الأساسية 40%، و32 % من المستهلكات الطبية، و60 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

وأضافت: "استمرار اغلاق حاجز بيت حانون أمام حركة المرضى المحولين للعلاج بالخارج وعدم ادخال حالات انقاذ الحياة يفاقم من وضعهم الصحي الصعب خاصة مرضى الأورام والقلب والذين يواجهون مصيرا مجهولاً".

وتابعت: "لايزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع ادخال 24 جهاز أشعة تشخيصية، إضافة الى منع ادخال قطع الغيار اللازمة لصيانة أجهزة أخرى متعطلة، وهي مهمة في تقديم التدخلات الطارئة للجرحى في أقسام الطوارئ والعمليات والعنايات المكثفة".

وأشارت إلى إنه مع اعلان توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة فان وزارة الصحة تعلن بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية خلال 72 ساعة وان الساعات القادمة حاسمة وصعبة.

وشددت على أن انقطاع التيار الكهربائي يشكل تهديد خطير على عمل الأقسام الحيوية في المستشفيات خاصة اقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات وأقسام الغسيل الكلوي والمختبرات وحضانات الأطفال والمغاسل وأنظمة الاكسجين والغازات الطبية، كما سيؤدي الى توقف محطات التحلية ومضخات الصرف الصحي وامداد المنازل بالمياه الأمر الذي قد يسبب كارثة صحية وإنسانية قاسية.

ومضت بالقول: "وزارة الصحة ومن خلال لجنة الطوارئ المركزية واللجان الفرعية في المناطق في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة تطورات العمل في المستشفيات والمرافق الصحية لتعزيز الرعاية الطبية للجرحى وفق الإمكانيات المتاحة والمحدودة".

وأعلنت الصحة، عن وقف العمل في العيادات الخارجية في كافة المستشفيات، ووقف العمليات الجراحية المجدولة لإعطاء الفرصة الكاملة لإجراء العمليات الطارئة لضحايا العدوان المستمر، وذلك نظراً لتطور الأوضاع الميدانية.

ودعت الصحة، كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والاغاثية بالوقوف عند مسئولياتها للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" لمغادرة الحالات المرضية عبر حاجز بيت حانون والعمل الفوري على امداد المنظومة الصحية باحتياجاتها الصحية العاجلة وامداد الوقود.

ولليوم الثاني على التوالي يتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، باستهداف المناطق والأحياء السكنية المكتظة حيث بلغ عدد الشهداء حتى الآن 13 شهيدا، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وسيدة تبلغ من العمر 23 عاما، وإصابة 114 مواطناً بجراح مختلفة.