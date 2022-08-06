"دعوية الجهاد" تصدر تعميماً لخطباء وأئمة المساجد

أصدرت اللجنة الدعوية العامة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ظهر اليوم السبت، تعميماً للأخوة دعاة وخطباء وأئمة المساجد وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه.

وفيما يلي نص التعميم كاملاً:

تعميم صادر عن اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين .

🕌 الإخوة الكرام دعاة وخطباء وأئمة المساجد🕌

خطباءنا .. دعاة الحق .. رجال الميدان .. حاملي لواء الجهاد والمقاومة وأمانة الرسالة والتبليغ .

هذا وقتكم ، وهذا يومكم ، فلتثبّتوا الجماهير حواضن المقاومة ، ولترفعوا معنوياتهم ولتعززوا صمودهم ، أفشِلوا المرجفين والمحبطين ، ساندوا المجاهدين ، احموا ظهورهم .

صوتكم أمانة في أعناقكم وكلمتكم جهاد ، فلا تدعوا الفرصة تفوتكم .

هذا ميدانكم ، والآن جاء دوركم في تثبيت الناس وحثهم على الصبر والثبات والرباط والمرابطة ، والدعاء للشهداء الأبرار وللجرحى و للمجاهدين الأطهار ، أحيوا سنة القنوت والجمع بين الصلوات .

لذا نهيب بكم النزول إلى المساجد وإلقاء الدروس والمواعظ الجهادية والحماسية يومياً ، وأن تكونوا قريبين من الأهالي ، خاصة ممن استُهدِفت بيوتُهم من إخواننا المجاهدين ، ومساعدتهم ، ومساندتهم قدر الإمكان ، كلٌّ في منطقته .

كما نهيب بكم للمشاركة في تشييع جثامين الشهداء الكرام والوقوف إلى جانب ذويهم.

وبخصوص الإخوة الذين لهم تواصل مع الإذاعات والفضائيات ، نرجو منهم المشاركة الفاعلة بكلمات ومقابلات تثبيتية وحماسية تشحذ الهمم وترفع المعنويات وتثبت جماهير شعبنا في ( معركة وحدة الساحات)

بوركتم وبورك جهادكم وعطاؤكم .

اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

السبت / الثامن/ من محرم لعام 1444هجري

الموافق 2022/8/6 م