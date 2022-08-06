بينهم طفلة وسيدة ..الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى 13 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصل لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي :" إن عدد الشهداء ارتفاع إلى 13 شهيدًا بينهم طفلة (5 سنوات) وسيدة (23 سنة)، فيما بلغ عدد المصابين 114 مصاباً نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.".

وبدأت "إسرائيل" اليوم السبت 6/8/2022، بسياسة هدم منازل المواطنين، في اليوم الثاني للعدوان المتواصل على قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية حتى كتابة الخبر ثلاثة منازل في قطاع غزة.

وقال مراسلنا، أن قوات الاحتلال قصفت منزلاً يعود لآل شملخ في حي الشيخ عجلين جنوب غزة ودمرته بالكامل بعد أن تم قصفه بطائرة استطلاع.

كما قصفت منزلين أحدهما مهجوراً في بني سهيلا في خانيونس جنوب قطاع غزة.