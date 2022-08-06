المنتدى العربي الدولي يوجه نداءً للقيام بأوسع حملة تضامن شعبي مع غزة

وجه المنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين اليوم السبت 6 أغسطس 2022، نداءً إلى الآلاف من أعضائه في الوطن العربي والقارات الخمس في العالم إلى الاتصال بكافة القوى الحيةّ والشخصيات الحرّة في العالم للقيام بأوسع حملات التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني في غزة، إثر العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع لليوم الثالث على التوالي.

كما يتضمن النداء الذي وجهه المنتدى العربي الدولي، إدانة العدوان الصهيوني الإجرامي ومن يدعمه، والضغط على الحكومات العربية والإسلامية والاجنبية لاتخاذ المواقف المندّدة بهذا العدوان والسعي إلى أحكام العزلة على كيان الفصل العنصري والفعل الإرهابي.

وقال المنتدى في ندائه: "كما امتلأت شوارع مدن العالم والمسيرات المليونية بكم وبأمثالكم من شرفاء الأمة واحرار العالم مندّدة بالاعتداءات الصهيونية على فلسطين والاقطار العربية، فإننا نأمل أن نرى مسيرات مماثلة ومبادرات نوعية في كشف الطبيعة العنصرية الإرهابية لهذا الكيان".

ويتواصل العدوان الصهيوني لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة، مما أدى لارتقاء 12 شهيداً بينهم القيادي الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري، وأطفال، بالإضافة إلى استهداف منازل المواطنين الآمنين والمؤسسات التعليمية.