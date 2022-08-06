متابعة أولا بأول.. سرايا القدس ترد على العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:07 م
06 اغسطس 2022
متابعة أولًا بأول.png
اعلان اسفل صورة الخبر

02:19 الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى 13 بينهم طفلة وإصابة 90 بجروح مختلفة

02:16 "يديعوت الإسرائيلية": "سقوط صاروخ أطلق من غزة في سديروت"

02:15 مصادر طبية: ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي إلى 13 بينهم طفلة وإصابة 90 بجروح مختلفة

سـ 02:00م: سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية رداً على العدوان المتواصل.

02:11 صفارات الانذار تدوي في عسقلان

02:10: سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية جديدة تجاه مستوطنات العدو

02:09 : صافرات الانذار تدوي في غلاف غزة 

02:05 أنباء أولية عن استهداف سيارة مدنية بالقرب من معبر بيت حانون شمال القطاع

 

متعلقات