متابعة أولا بأول.. سرايا القدس ترد على العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

فلسطين اليوم - غزة

02:19 الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى 13 بينهم طفلة وإصابة 90 بجروح مختلفة

02:16 "يديعوت الإسرائيلية": "سقوط صاروخ أطلق من غزة في سديروت"

02:15 مصادر طبية: ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي إلى 13 بينهم طفلة وإصابة 90 بجروح مختلفة

سـ 02:00م: سرايا القدس تقصف أسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية رداً على العدوان المتواصل.

02:11 صفارات الانذار تدوي في عسقلان

02:10: سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية جديدة تجاه مستوطنات العدو

02:09 : صافرات الانذار تدوي في غلاف غزة

02:05 أنباء أولية عن استهداف سيارة مدنية بالقرب من معبر بيت حانون شمال القطاع