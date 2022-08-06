التربية بغزة تصدر بياناً صحفياً بشأن استهداف الاحتلال للأطفال والطلبة والمؤسسات التعليمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الأحد 6 أغسطس 2022، بياناً صحفياً بشأن قتل الاحتلال للأطفال والطلبة وترويعهم واستهداف المؤسسات التعليمية خلال العدوان على قطاع غزة منذ يوم أمس الجمعة.

وأدت التربية والتعليم في البيان، أن الاحتلال يتعمد قتل الأطفال والطلبة في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وشددت الوزارة على الاحتلال ينفذ سياسة خاصة في الإرهاب والترويع والضغط النفسي على الأطفال وهذا يترك آثاراً عميقة في نفسيات الأطفال من الصعب ترميمها.

وقالت: "إن الاحتلال يتعمد تدمير البنية التحتية التعليمية من خلال قصف المدارس والجامعات وذلك في إطار سياسته محاربة التعليم وفرض سياسة التجهيل".

ودعت الوزارة، منظمة الأمم المتحدة ومنظمات الطفولة واتحادات الجامعات الدولية إلى ضرورة التحرك لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على عدوانه تجاه الأطفال والمؤسسات التربوية.

ويتواصل العدوان الصهيوني لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة، مما أدى لارتقاء أكثر من عشرة شهداء بينهم القيادي الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري.