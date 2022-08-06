لجنة دعم الصحفيين تدين تضرر مقرات إعلامية في برج فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي

دانت لجنة دعم الصحفيين تمادي جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه منذ صباح امس الجمعة، على المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة، وتدميره بعض الشقق السكنية في برج فلسطين الواقع في حي الرمال وسط مدينة غزة مما أدى لتضرر عدة مكاتب إعلامية متواجدة في البرج المذكور سابقاً، من ضمنها تضرر مكتب صحيفة الأيام ، والتي شملت تحطم زجاج غرف مكتب الايام وتناثر المحتويات المكتبية واضرار في شبكة المياه وتصدع في جدار الجهة الشرقية للمكتب، كما تضرر مقر وكالة شهاب للأنباء بأضرار جسيمة.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها اليوم السبت الموافق 6/8/2022، كافة الجهات الدولية المعنية التدخل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين لتمكينها من القيام بعملها.

ورأت أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من أي عقاب شجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب هذه الجرائم.

ودعت المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، وتقديم مرتكبيها وجميع الضالعين فيها للعدالة كسبيل وحيد لوضع حد لها.