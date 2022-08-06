بالفيديو طائرات الاحتلال تدمر منزلاً لعائلة حسونة قرب فندق الأمل غرب غزة

دمرت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم السبت 6/1/2022، منزلاً مكونة من 5 طوابق غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا :" إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلاً مكون من 5 طوابق يعود لعائلة حسونة المشهور بخليفة وسوّته بالأرض دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين".

وبدأت "إسرائيل" اليوم السبت 6/8/2022، بسياسة هدم منازل المواطنين، في اليوم الثاني للعدوان المتواصل على قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية حتى كتابة الخبر ثلاثة منازل في قطاع غزة.

وقال مراسلنا، أن قوات الاحتلال قصفت منزلاً يعود لآل شملخ في حي الشيخ عجلين جنوب غزة ودمرته بالكامل بعد أن تم قصفه بطائرة استطلاع.

كما قصفت منزلين أحدهما مهجوراً في بني سهيلا في خانيونس جنوب قطاع غزة.