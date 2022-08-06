فيديوهات توثق لحظة قصف سرايا القدس لعدد من بلدات الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:44 م
06 اغسطس 2022
خسائر البلدات الصهيونية.PNG
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فيديوهات تويق لحظة قصف المقاومة لعدد من مواقع الاحتلال 

 

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