سرايا القدس تعلن إطلاق اسم "وحدة الساحات" على عملية الرد على العدوان الصهيوني

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 6/8/2022، عن عملية "وحدة الساحات" التي بدأتها عند تاسعة البهاء بتوقيت المقاومة مساء أمس.

وأكدت سرايا القدس، استمرار القتال رداً على العدوان.

وقالت :"نطمئن أبناء شعبنا وجمهور المقاومة بأن معنويات مقاتلينا في أفضل حالاتها ويد مجاهدينا ستظل العليا فب الميدان بإذن الله."

واعلنت سرايا القدس ضمن عملية «وحدة الساحات». عن قصفها في تمام ال12 تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ 60 صاروخ رداً على العدوان المتواصل.