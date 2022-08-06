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بالفيديو : لحظة استهداف منزل لعائلة شملخ غرب مدينة غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:44 ص
06 اغسطس 2022
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