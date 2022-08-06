بالصور آثار القصف الصهيوني على قطاع غزة

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آثار القصف الصهيوني على قطاع غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:22 ص
06 اغسطس 2022
آثار القصف الصهيوني على قطاع غزة
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