مصادر في المقاومة: الجهاد غير مستعجلة في إنهاء المعركة وتعمل على تحويلها لحرب استنزاف

أكدت المقاومة الفلسطينية اليوم السبت 6/8/2022، إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين غير مستعجلة في إنهاء المعركة وتعمل على تحويلها إلى حرب استنزاف.

وقالت مصادر في المقاومة لقناة الميادين: حركة الجهاد الإسلامي غير مستعجلة في إنهاء المعركة، وأن الحركة تعمل على تحويل المعركة إلى حرب استنزاف تُبقي الجبهة الداخلية الصهيونية في حالة شلل.

وشددت مصادر في المقاومة، أنه حتى الآن لم تستخدم حركة الجهاد إمكانياتها النوعية وصواريخها طويلة المدى.

وتواصل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي منذ فجر اليوم، استهداف مغتصبات العدو برشقات صاروخية.