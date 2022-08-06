قائد فيلق القدس : سنرد على جرائم الاحتلال بشكل حاسم في الوقت المناسب"

أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني، على أن "حزب الله" يُخطط لتوجيه آخر ضربة للاحتلال الإسرائيلي، وإزالته من الوجود في الوقت المناسب.

جاءت تصريحات قاني، اليوم السبت، في إطار ردود الفعل على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مضيفًا: "أننا نخطط للتعامل مع جرائم أمريكا وإسرائيل وسنرد عليها بشكل حاسم في الوقت المناسب".

وتابع بالقول: إن "أمن إسرائيل آخذ في التراجع ولن نتوقف عن القتال في ميادين المقاومة وسنواصل الصمود".

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي، أعلنت بالأمس عن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه مدن وبلدات في الداخل المحتل، ردا على اغتيال القيادي بالحركة تيسير الجعبري ، بينما تتواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي متسببة باستشهاد وإصابة العشرات في قطاع غزة.