في اليوم الثاني للعدوان: سرايا القدس تستهدف مغتصبات العدو برشقات صاروخية

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت 6/8/2022، عن استهداف مغتصبات العدو برشقات صاروخية.

وأكدت سرايا القدس قصفها مغتصبة كيسوفيم برشقة صاروخية، وموقع "النصب التذكاري" بعدد من قذائف الهاون.

كما دكت سرايا القدس موقع "إيرز" بعدد من قذائف الهاون، وموقع "فجة" العسكري برشقة صاروخية

وأعلن الإعلام العبري عن إصابة مستوطن جراء سقوط صاروخ في منطقة نيريم في أشكول.

ويأتي استهداف المغتصبة ضمن إطار الرد على جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت "الجهاد الإسلامي" أمس، إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية ردا على اغتيال القيادي بالحركة تيسير الجعبري، في حين أصيب 4 "إسرائيليين".