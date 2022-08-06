اليوم الثاني للعدوان

بالصور يرفع عـــــدد الشهداء لـ 12منذ الأمس.. شهيدان وإصابات شرق خانيونس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:30 ص
06 اغسطس 2022
شهيد أحمد مساد ( 18 عاماً ) في بلدة برقين الذي استشهد برصاص الاحتلال (4).jpg
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استشهد مواطنان فيما أصيب آخرون بجراح بينهم حالة خطيرة صباح اليوم الأحد 6/8/2022، في قصف صهيوني استهدف منطقة الزنة في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكر مراسلنا، أن الشهيدين وصلا لمجمع ناصر الطبي، جراء استهدافهما وعدد من المواطنين جنوب القطاع.

وباستشهاد الشابين يرتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 12 شهيداً.

وذكرت مصادر محلية، أن الشهيدان هما: تميم غسان والشاب أسامة الصوري 28 عامًا.

ويتواصل العدوان الصهيوني لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة، مما أدى لارتقاء أكثر من عشرة شهداء بينهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري.

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