العدوان يتواصل: استهداف موقع للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة

8.10 - طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار تقصف أرضًا في منطقة الزنة قرب مسجد التقوى شرق محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
8.10 - وصول إصابتين المستشفى من منطقة الزنة بالقرب من جامع التقوى شرق خانيونس
8.10- اسشهاد شاب جراء القصف على خانيونس
8.30- استهداف من طائرات الاستطلاع لأرضٍ زراعية شرق الشجاعية
8.57 طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف دراجة نارية بحي الشجاعية شرق غزة.
9.18: طائرات حربية إسرائيلية تقصف موقعًا شمالي غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
10.2 استهداف موقع للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة