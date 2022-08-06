العدوان يتواصل: استهداف موقع للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:19 ص
06 اغسطس 2022
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8.10 -  طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار تقصف أرضًا في منطقة الزنة قرب مسجد التقوى شرق محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 8.10 - وصول إصابتين المستشفى من منطقة الزنة بالقرب من جامع التقوى شرق خانيونس

8.10- اسشهاد شاب جراء القصف على خانيونس 

8.30- استهداف من طائرات الاستطلاع لأرضٍ زراعية شرق الشجاعية

8.57 طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف دراجة نارية بحي الشجاعية شرق غزة.

9.18: طائرات حربية إسرائيلية تقصف موقعًا شمالي غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

 10.2 استهداف موقع للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة

 

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