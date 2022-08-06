العدوان يتواصل: إصابات في استهداف منزل في حي الزيتون غرب غزة

8.10 - طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار تقصف أرضًا في منطقة الزنة قرب مسجد التقوى شرق محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
8.10 - وصول إصابتين المستشفى من منطقة الزنة بالقرب من جامع التقوى شرق خانيونس
8.10- اسشهاد شاب جراء القصف على خانيونس
8.30- استهداف من طائرات الاستطلاع لأرضٍ زراعية شرق الشجاعية
8.57 طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف دراجة نارية بحي الشجاعية شرق غزة.
9.18: طائرات حربية إسرائيلية تقصف موقعًا شمالي غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
10.2 استهداف موقع للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة
أنباء أولية عن استهداف دراجة نارية شرق مدينة رفح.
الطيران الحربي يقصف منزلاً في الشيخ عجلين
الاحتلال يقصف منزلاً مهجوراً في بني سهيلا شرق خانيوس
إصابتان بينها خطيرة في قصف صهيوني لدراجة نارية برفح
إصابات في استهداف منزل في حي الزيتون غرب غزة