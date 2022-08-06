قناة 13 الإسرائيلية: "إصابة مستوطنين بجروح إثر سقوط صـــواريخ على مستوطنات غلاف غزة".

اليوم الثاني: صفارات الإنذار تدوي في صوفا وحوليت

صفارات الإنذار تدوي في أور هنير وسديروت، وكلية سابير، وغابيم، وإيرز، وايفيم.

صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم والعين الثالثة.

إذاعة الاحتلال: إصابة مستوطن بجروح جراء سقوط صاروخ قرب "نيريم"

صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة

سـ 08:08ص: سرايا القدس تقصف موقع "النصب التذكاري" بعدد من قذائف الهاون.

سـ 08:40ص: سرايا القدس تدك موقع "إيرز" بعدد من قذائف الهاون.

سـ 08:50ص: سرايا القدس تقصف مغتصبة كيسوفيم برشقة صاروخية

سـ 08:50ص: سرايا القدس تقصف موقع "فجة" العسكري برشقة صاروخية

معاريف: نقل سبعة مستوطنين إلى مستشفي بارزيلاي في عسقلان بعد تعرضها لإطلاق 20 صاروخاً.