اليوم الثاني: وصول سبعة إصابات لمستشفي بارزيلاي في عسقلان

اليوم الثاني: صفارات الإنذار تدوي في صوفا وحوليت
صفارات الإنذار تدوي في أور هنير وسديروت، وكلية سابير، وغابيم، وإيرز، وايفيم.
صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم والعين الثالثة.
إذاعة الاحتلال: إصابة مستوطن بجروح جراء سقوط صاروخ قرب "نيريم"
صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة
سـ 08:08ص: سرايا القدس تقصف موقع "النصب التذكاري" بعدد من قذائف الهاون.
سـ 08:40ص: سرايا القدس تدك موقع "إيرز" بعدد من قذائف الهاون.
سـ 08:50ص: سرايا القدس تقصف مغتصبة كيسوفيم برشقة صاروخية
سـ 08:50ص: سرايا القدس تقصف موقع "فجة" العسكري برشقة صاروخية
معاريف: نقل سبعة مستوطنين إلى مستشفي بارزيلاي في عسقلان بعد تعرضها لإطلاق 20 صاروخاً.