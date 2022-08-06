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اليوم الثاني: صفارات الإنذار تدوي في صوفا وحوليت
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:16 ص
06 اغسطس 2022
اليوم الثاني: صفارات الإنذار تدوي في صوفا وحوليت
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